Aksioni i opozitës: 16 mars protesta tjetër e madhe. Shehi: Sulmi i opozitës do të jetë 360 gradë

Opozita cakton datën e protestës tjetër të madhe: Data 16 mars. Ky vendim u mor në mbledhjen e sotme që u organizua ne selinë e PD-së me aleatët e PD-së

Në mbledhje ndodhen kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi dhe kreu i grupit të LSI, Petrit Vasili, kreu i PAA, Agron Duka, kreu i PR, Fatmir Mediu dhe kreu i LZHK, Dashamir Shehi.

Dashamir Shehi: “Kërkesat mbeten po ato, largimi i Ramës dhe qeveri teknike. Zgjedhje të reja dhe të lira po të jenë të zot le të fitojnë prapë.

Pyetja lind:A ekziston skenari i tërheqjes së të zgjedhurve lokalë?

Dashamir Shehi: Nuk e kemi disktuar këtë punë. Këto do të diskutohen pas datës 16. Të jeni të sigurtë që sulmi i opozitës do të jetë 360 gradë. Në të gjitha institucionet, në të gjithë hapësirën shoqërore, politike dhe ndërkombëtare. Këtë do e përcaktojmë pas datës 16 mars kur do të jetë dhe protesta e madhe.

Opozita ka vendosur tre data për protestat e ardhshme.