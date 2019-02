Basha: Është mbushur kupa, Rama do të largohet

Kreu i PD, Lulzim Basha ka folur pas takimit me kryetarët e degëve të Tiranës në selinë e PD. Basha tha se po përgatitet arrestimi i kreut të Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako dhe sipas tij Rama duhet dhe do të largohet, pasi kupa është mbushur.

“Orët e fundit janë intensifikuar informacionet se po përgatiet arrestimi i Vangjush Dakos. Rama flijoi edhe Fatmir Xahfën për mos arrestimin e Dakos. Nuk e shpëton Edi Ramën edhe arrestimi i tij. Asgjë nuk ndryshon në vendosmërinë e opozitës së bashkuar dhe në besimin e qytetarëve se vendi nuk mund të mbetet më peng i një njeriu që ka ardhur në pushtet me vota të vjedhura. Edi Rama duhet të largohet. Kupa është mbushur. Tani jemi në krah të qytetarëve sepse s’kemi imunitet. Largimi i Ramës me një qeveri tranzitore dhe t’i zgjidhen duart prokurorisë dhe gjykatave. Dako të arrestohet një orë e më parë dhe të arrestohen edhe të tjerë që politikanët mos ulen me Nicet. Parlamenti i ardhshëm do i takojë popullit. Rama i strukur është i gatshëm të dorëzojë bashkëpunëtorët e tij në krim. Nuk është punë kokë Gjyshësh apo Sejdinësh. Rama duhet dhe do të largohet”- tha Basha.

Mësohet se Tirana do të mbajë peshën kryesore në protestat e përjavshme para parlamentit që ka paralajmëruar opozita. Ndërkohë kreu i PD-së do të nisë një tur tjetër takimesh kryesisht të përqëndruara në Tiranë.

Kujtojmë që dy ditë më parë, PD mblodhi kolegjin e kryetarëve të PD-së ku u vendos për protesta më datë 28 shkurt, 7 mars dhe 16 mars.