Deputeti Shkodran me syte nga kampi i Tepelenes, i pergjigjet qeverise!

Deputeti i PD qarku Shkoder Lorenc Luka duke perdorur nje imazh nga kampi i Tepelenes i rrethuar me tela me gjemba, i eshte pergjigjur mazhorances duke thumbuar kryetarin e kuvendit Gramoz Ruçi per rrethimin qe i beri parlamentit. Luka shkruan: “Ne dimrin e vetmise se madhe bijte e rregjimit komunist mblidhen ne bllokun e rrethuar me police dhe tela me gjemba, pikerisht siç mblidhej byroja politike ne grahmat e fundit te saj. Ky eshte akti i turpit i nje ministri te diktatures qe po vret sot demokracine, te cilen se deshi kurre. Shqiptaret jane bashkuar per t’ju larguar njehere e pergjithmone, duke mbrojtur keshtu te ardhmen tone europiane per te cilen u sakrifikuan aq shume jete njerzish. Historia do ju mbuloje me turp”.