Ora 17: 13 Tension mes protestuesve dhe policise. Hidhen dhe tymuese.

Ora 17:00 Lulzim Basha: Kjo është betejë që do të çlirojë vendin nga klika mafioze. Ky është një bashkim që do të çlirojë udhëtimin europian të Shqipërisë dhe do çlirojë Shqipërinë nga banda kriminale e Edi Ramës. Asnjë fasadë nuk pi më ujë. Kupa është mbushur. Edi Rama është shkaktari. Me Edi Ramën nuk do të ktë as zhvillim, as integrim por vetëm betejë të përditshme deri në largimin e klikës që ka zaptuar qeverisjen e vendit. Parlamenti i krimit ka marrë fund një herë e përgjithshmonë”

17:00- Protestuesit thirrje: “Rama ik”

Protestuesit e opozitës po hedhin kapsolla dhe tymuese përpara selisë së Parlamentit, duke tensionuar kështu situatën.

Me thirrjet “Rama ik”, qindra mijëra protestues opozitarë janë mbledhur përpara Parlamentit, ku pritet të nisë seanca plenare.

Deputetët socialistë kanë shfrytëzuar hyrjet anëse të ndërtesës së Parlamentit për të hyrë brenda saj.

Nga ana tjetër, forcat e rendit janë bërë “gardh” përpara protestuesve.

Basha para protestuesve:

“Edhe sot e bënë aktin tinzar dhe të paligjshëm. Nuk është më Kuvendi i Shqipërisë por i krimit dhe hajdutëve. A ta që kalojnë ligje antikushtetuese për të vjedhur miliona nga populli. Pushteti i vërtetë i takon popullit. Ne të gjithë bashkë kishim njoftuar protestën tonë të radhës. Në mënyrë ilegale ndryshuan mbajtjen e parlamentit sepse menduan se do i shpëtojnë zemërimit të njerëzve. Kurrë më parë nuk është mbledhur kaq shumë njerëz brenda pak orësh”.

Ora 16: 56 -Basha del nga selia: Rama është kapur si miu në qark

Krye i Partisë Demokratike, Lulzim Basha tha se shkurt para selisë së PD-së, se kryeministri është kapur në qark nga populli.

Basha: Rama është kapur si miu në qark nga populli.

Berisha: Kujdes se po rrëzoheni (u drejtohet gazetarëve) se nuk e kemi me ju e kemi me qeverinë.

Deklaratat e tyre u bënë pas daljes nga selia e PD-së, duke u drejtuar përpara ndërtesës së Parlamentit ku ndodhen protestuesit opozitar.

Ndërsa seanca plenare pritet të mblidhet në orën 17 për seancë plenare, para Kuvendit ka nisur mbledhja e protestuesve të opozitës.

Para institucionit të Kuvendit është vendosur kordoni policor.

Protesta surprizë e opozitës erdhi pas njoftimit nga mazhoranca për mbajtjen sot të seancës plenare që zëvendëson atë të ditës së enjte të javës që lamë pas.

Sot pasdite Kuvendi do të shqyrtojë dy vendime të rëndësishme që kanë të bëjnë me strukturën e dy institucioneve të drejtësisë së re KLGJ dhe KLP.