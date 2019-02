Balla i përgjigjet Shkëlzen Berishës: Halle të mëdha të presin

Kreu i grupit parlamentar të PS, Taulant Balla ka replikuar në distancë me djalin e ish kryeministrit Sali Berisha, Shkëlzen Berisha, teksa ky i fundit deklaroi sot se Balla nuk u paraqit sot në seancën gjyqësore sepse nuk jep dot shpjegime për udhëtimet jashtë Shqipërisë me trafikantin e drogës, Edmond Bego.

Shkëlzen Berisha akuzon Ballën për shpifje në procesin gjyqësor, ndërsa përmes një postimi në Facebook, Balla thotë se e ka pasur të pamundur pjesëmarrjen në seancën gjyqësore për shkak të angazhimeve si deputet në qarkun e Elbasanit.

Balla paralajmëron Berishën se nuk do shpëtojë pa u ndëshkuar në dosjen CEZ.

Postimi i plotë i Ballës:

Shkëlzen Sali Berisha! Paske bilbilosur para Gjykatës sot në mungesën time dhe qenke trimëruar mesa shoh para gazetarëve, por mos të të rrejë mendja se do shpëtosh dot pa u ndërshkuar në dosjen CEZ!

E pata të pamundur të jem sot aty përballë teje për arsye angazhimi si deputet në qarkun e Elbasanit, por herën tjetër do marr masat që të mos mungoj. Tani që të iku edhe babi nga Parlamenti njëherë e mirë, do të të përkushtohem me të gjithë seriozitetin që meriton një thëngjill i zbuluar si ti. Bëhu gati Zen se halle të mëdha të presin.