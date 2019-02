Një studim i fundit nga Global Finance nxjerr Shqipërinë si vendin më të pasigurt në rajon, duke e matur sa i përket sigurisë, rrezikut të fatkeqësive natyrore, si dhe trazirat si konflikte apo lufta. E renditur në vendin e 69, nga 128 shtete në total në studiuara, vendi ynë mban shkallët më të ulëta krahasuar me fqinjët rajonale të cilët përkatësisht renditen: Bosnja e Hercegovina e 56-a, Serbia e 58-a, Maqedonia e 59-a. Rezultati i sigurisë në mënyrë të barabartë për secilin shtet peshon tre faktorë: lufta dhe paqja, siguria personale dhe rreziku natyror i fatkeqësive. Rezultati i sigurisë përmbledh indekset nga këto tre rreziqe, duke paraqitur kështu një pamje gjithëpërfshirëse të sigurisë për secilin vend. Të dhënat janë marrë nga Forumi Ekonomik Botëror dhe Instituti Botëror për Paqe.

Sigurisht, një nivel i lartë i rrezikut në një faktor do të ketë efekt të kufizuar në renditjen e përgjithshme të vendit. Për shembull, Filipinet renditen më pak të sigurta, ndërsa Jemeni renditet i dyti si më pak i sigurt. Kjo mund t’i atribuohet faktit që Filipinet kanë rezultate të dobëta në paqe, siguri dhe prevalencë të fatkeqësive natyrore. Rezultati i Jemenit është për shkak të luftës dhe urisë, por vendi ka një rrezik shumë të ulët të fatkeqësive natyrore. Kështu, Filipinet renditen më poshtë se Jemeni edhe pse Jemeni është një zonë lufte.

Në raport, Global Finance nuk përfshinte vende si Siria, Iraku apo Afganistani që konsiderohen si vende të pasigurta. Vendet në krye të klasifikimit nuk lënë vend për habi: ata janë kryesisht vende evropiane me ekonomi të zhvilluar dhe sisteme të mira të kujdesit shëndetësor. 16 nga 20 vendet më të sigurta janë të vendosura në Evropë, ndërkohë që vetëm Katari, Singapori, Zelanda e Re dhe Kanada renditen në 20 vendet e para, pa qenë në Evropë, sipas Global Finance. Zhvillimi ekonomik duket të jetë i ulët nga konflikti ushtarak ose krimi i brendshëm. Në thelb, këta dy faktorë janë më të kontrollueshëm sesa rreziku nga fatkeqësia natyrore, e cila shpesh është një funksion gjeografik. Megjithatë, ekzistojnë disa përjashtime të rëndësishme për vendet që zhvillohen ekonomikisht.

SHBA-të renditen saktësisht në mesin e 65-të, pra prapa kolegëve të saj ekonomikisht të zhvilluar. Kjo për shkak se rreziku nga krimi i dhunshëm në SHBA është më i lartë për shkak të shkallës më të lartë të vrasjeve, duke ulur kështu sigurinë personale dhe sigurinë në tërësi. SHBA gjithashtu ka një rrezik pak më të lartë nga fatkeqësia natyrore thjesht për shkak të peizazhit gjeografik dhe madhësisë. SHBA nuk është e vetme midis vendeve të zhvilluara ekonomikisht me rezultate mesatare, Japonia renditet e 43, kryesisht për shkak të rrezikut të saj të lartë nga fatkeqësitë natyrore.

Në anën e kundërt të spektrit, vendet që në mënyrë tipike renditen më të ulët zakonisht kanë një kombinim të kërcënimeve në nivel të lartë. Këto vende shpesh janë duke u zhvilluar ekonomikisht dhe janë të vendosura në zona me rrezik të lartë të fatkeqësive natyrore. Vende të tilla si Guatemala, El Salvador dhe Bangladesh vuajnë nga tërmetet shpesh. Zhvillimi i dobët ekonomik në këto vende lidhet gjithashtu me sigurinë e ulët personale. Dy vende që mund të kenë shkaktuar mjaft surprizë në këtë raport janë Rusia dhe Ukraina. Ukraina (116) ka qenë në mes të një konflikti civil me intensitet të ulët që nga viti 2014 dhe bashkohet me Rusinë (108) si dy vendet e vetme evropiane që renditen nën SHBA-të. Rusia ka vuajtur nga krimi i lartë si dhe kërcënimet ndaj paqes në mes të një rënieje ekonomike që nuk tregon shenja të kthimit ose ndalimit të ndonjë kohe të afërt. Ukraina gjithashtu ka probleme ekonomikisht dhe dhuna në Ukrainën Lindore nuk është zvogëluar ende. /Monitor/