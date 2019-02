Deklaratat e ministres se financave nuk jane aspak te verteta per marrjen e demshperblimeve nga ana e trashigimtareve te ish te perndjekurve. Shoqata ne Shkoder denon mungesen e transparences dhe burokracite qe detyrojne kete shtrese te sorollaten disa here prane qendres.

Ne Shkoder jane rreth 3 mije ish te burgosur dhe 600 te pushkatuar. Ne kete qark duhet te jene rreth 1 mije trashigimtare qe duhet te marrin kestin e trete.

Shoqata e ish te perndjekurve ve ne dyshim nese ministria ka fond per dhenien e demshperblimeve, apo jane thjesht deklarata mediatike. Per kete kjo shtrese apelon drejt ministrise qe te jete e sinqerte ne informacionet qe ndan. Me heret qeveria shqiptare tha se ne qershor ish te perndjekurit dhe trashigimtaret e tyre do te marrin te gjitha kestet qe u takojne.