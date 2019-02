Eshte ne proçes evidentimi i demeve te shkaktuara ne sera nga era e forte e dites se shtune te dates 23 shkurt. Specialistet e Agjencise Rajonale te Ekstensionit Bujqesor te Shkodres dhe ata te Bashkise Vau Dejes, jane përqendruar ne Kosmaç ku demet jane te medha, ne Ashte dhe keshtu do te vazhojne edhe ne fshatrat e tjere.

Pas evidentinit te demeve ne te gjitha fshatrat, do te kete nje informacion zyrtar te detajuar per çdo fermere, perfshi edhe prodhimet e nbjellja po qe jane demtuar nga shkatërrimi i serava:

Ne territorin e Bashkise Vau Dejes llogaritet te jene ne sera mbi 80 hektare toke e mbjelle me perime. Sipas parashikimeve te deritanishme, demet jane te konsiderueshme, por gjithsesi kjo do te saktesohet kur te perfundoje evidentimi per çdo fermer, dhe ti paraqiten Ministrise se Bujqesise.