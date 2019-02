Publikohet letra qe Petrit Vasili, ish ministër i Drejtësisë, i ka nisur Ndihmës Sekretarit te Shtetit, William Brownfield ne 15 shkurt 2017.

Ne letrën e tij, Vasili i ka kërkuar zyrtarisht mbështetjen dhe angazhimin e drejtpërdrejte te Departamentit te Amerikan te Shtetit për Byronë e Hetimit dhe SPAK-un.

Sipas tij këto institucione duhet të ngrihen sa më parë dhe me asistencë e mbikëqyrje të fortë Amerikanë që të zbatoheshin standarde, me te larta amerikane ne mënyre që ligji të zbatohej me fuqinë më të madhe ndaj krimit e korrupsionit.

Më poshtë keni letrën e plotë: