Peshkataret jane dakort te paguajne taksa, por jo ne realitetin qe shoqeron liqenin e Shkodres. Ata kerkojne se pari ndalim te gjuetise se paligjshme, dhe veçanerisht te gjeneratoreve, e me pas formalizim te ketij sektori.

Ndryshimet ligjore në sektorin e peshkimit synojnë ndër të tjera formalizimin e peshkimit artizanal dhe përmbushjen e standardeve bashkëkohore të këtij sektori me peshë të madhe në ekonominë e vendit dhe impaktit që jep në rritjen e të ardhurave të familjeve që merren me këtë aktivitet dhe shtimin e numrit të të punësuarve.Liqeni i shkodres per vitesh vazhdon qe te jete nen shfrytezim permanent te gjuetise se paligjshme, ku pushteti vendor e ai qendror pak masa kane marre ne kete drejtim.