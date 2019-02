Kreu i Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar, Dashamir Shehi ka thënë se ky është vetëm fillimi i protestave të opozites, duke paralajmëruar kështu edhe rrethimin e institucioneve të tjera, pas Parlamentit dhe Kryeministrisë.

Shehi theksoi se opozita do të vijojë ta bëjë ketë gjë derisa Rama të jetë në krye të qeverise. “Ky është një sezon i deklaruar protestash. Nuk ka asnjë gjë të re që të çuditesh. Demonstratë do jetë deri kur të mbarojë. Ky është vetëm fillimi. Do vazhdojë të bëhet gjithnjë më e rëndë situata. Demonstrata do i bëjmë më të mëdha, do rrethojmë institucione të tjera. Nuk ka ç’të çuditesh tani. Ai që çuditet bën pjesë në rolin e budallait. Do vazhdojmë të bëjmë këtë punë derisa ai zotëria të jetë atje”, sqaroi Shehi ne emisionin ‘Byro Politike’.

Kreu i LZHK-së, tashmë deputet i tërhequr, tha se protestuesit do t’i përgjigjen policisë nëse ata kalojnë vijën e kuqe. Ai theksoi se opozita është e ndërgjegjshme.

“Nëse policia do e përdorë shkopin më shumë se duhet do i përgjigjemi policisë si në të gjithë botën. Këta kanë punë të mbajnë rendin. Për policinë jemi dy palët njësoj, si ata brenda parlamentit, si ne jashtë. Nëse policia nuk e kupton dhe shkel vijën e kuqe bën një gabim të madh dhe policët fillojnë rrezikojnë veten. S’është më policia e Enver Hoxhës, është polici demokratike. Opozita shqiptare është shumë e ndërgjegjshme. Kemi bërë demonstrata të mëdha dhe s’kemi bërë asgjë. Gjysma e shqiptarëve po ngrihen se i ka ardh në majë të hundës”- tha ai.