“Pak mund ta dinë se në finalen për Kupën e Republikës me Flamurtarin, atë të vitit 1988, ne në të dyja takimet kemi qenë me të bardha. Ishin të Buduçnostit dhe na i kishin dhuruar pas një miqësoreje të zhvilluar pak kohë më parë në Titograd e Shkodër, ku luajti dhe Saviçieviç, lojtar i ri në atë kohë”, thotë Fatbardh Jera, futbollisti i shquar këtij klubi, i Kombëtares, për “Panorama Sport”, kujton:

Por, ju keni edhe një foto me uniformat e Barcelonës apo jo?

Ka qenë një gjest i rrallë, i një miku, dashamirës i sportit, pasionant e tifoz i Vllaznisë, Masar Zeka, ndaj të cilit duhet të jemi shumë mirënjohës, sepse e kanë harruar. Në vitin 1987, i ndodhur me punë në Spanjë, bleu me paratë e tij për ekipin e Vllaznisë uniformën e Barcelonës. Ishin me vija vertikale, me ngjyrat tona kuqeblu, siç e tregon fotoja e bërë në Shkodër, para një ndeshje gjatë sezonit ’87- ’88. Pas një viti ai solli edhe një të dytë.

Pra, keni luajtur me fanellat e dy klubeve të huaja… A lejohej kjo?

Sapo kisht nisur një erë ndryshimesh dhe pak merreshin me uniformat. Mendoj vetëm gjatë një sezoni, jo më shumë, kemi luajtur me të dyja, pa na thënë gjë askush, si në Shkodër e jashtë fushës sonë. Kam mendimin se ato të Barcelonës i kemi veshur ne të parët, pastaj Flamurtari.

Çfarë tjetër kujtoni nga ajo finale e dyfishtë?

Emocionet, golat, publikun, por edhe për fanellat. Në Vlorë i morëm edhe ato të Barcelonës, pa e ditur që vlonjatët ishin përgatitur për të luajtur me to. Edhe për një motiv: pasi vizat në fanellat e të dyja skuadrave krijonin vështirësi për arbitrat, prandaj dolëm me të bardhat e Buduçnostit.

