Incident i rëndë në protestën e banorëve të Unazës së Re. Një person ka ndërhyrë mes protestuesve me makinë, duke shtpur me makinë dy qytetarë.

Personi është larguar me shpejtësi ndërkohë që qytetarët e plagosur janë transportuar në spital.

Qytetarët protestues kanë akuzuar qeverinë për provokimin e rëndë dhe i kanë bërë thirrje policisë që të ndalojë e të arrestojë menjëherë personin në fjalë, duke i publikuar edhe targën e makinës.