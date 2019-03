Është vetëdorëzuar në polici Ervin Mata një nga personat e shpallur në kërkim për vrasjen në ish-Bllok, të ndodhur 5 muaj më parë. Ervin Mata njihej edhe si i dashuri i këngëtares Elvana Gjata, por pas ngjarjes ata duket se janë ndarë.

Vrasja që tronditi mbarë opinionin publik ndodhi mbrëmjen e 4 tetorit në lokalin Metropol në një nga zonat më të frekuentuara të Tiranës, përkatësisht në ish-Bllok. Në këtë ngjarje mbeti i vrarë Fabiol Gaxha, ndërsa u plagos Ervis Martinaj së bashku me Elion Haton.

Siç është bërë e ditur, Gaxha u qëllua për vdekje nga komandoja Meviol Bilo si pasojë e një përplasje me armë mes grupit të Ervis Martinajt dhe atij të Ervin Matës. Pak para se të ndodhte ngjarja, në lokal ka qënë edhe e dashura e Matës, kënçtarja Elvana Gjata, por pas hetimeve policia tha se ajo s’kishte lidhje me krimin.

SI NISI KONFLIKTI NE ISH BLLOK

Rreth orës 21:30, para se të ndoshte krimi në lokalin në pronësi të Redi Popeskut, që ndodhet në rrugën “Ibrahim Rugova” tek ish-Blloku, kanë qenë të pranishëm disa persona. Në banak ndodhej 36-vjeçari Ervis Martinaj, i shoqëruar nga shoku i tij, Eljon Hato, duke pirë verë. Ndërsa në një tavolinë ishin të ulur i dashuri i këngëtares Elvana Gjata, Ervin Mata, me dy miqtë e tij, Fabiol Alushi e Geldo Hotin, si dhe me truprojën e saj, Meviol Billo, njëkohësisht edhe mik i tyre.

Disa minuta më vonë, rreth orës 21:40, situata është tensionuar, pikërisht në momentin kur 28-vjeçari Gaxha është futur në lokal. Burimet thonë se 4 personat që ndodheshin në tavolinë janë ngritur në këmbë sapo ai është futur brenda. Fillimisht ka qenë Meviol Billo ai që e ka sulmuar fizikisht Fabian Gaxhën. Në konflikt mësohet se janë përfshirë edhe personat e tjerë. Më pas, në kohën që 28-vjeçari ka nxjerrë nga brezi një pistoletë tip “Glock”, e gjetur nga policia në vendngjarje, ndaj tij është qëlluar me armë zjarri, duke e lënë të vdekur në vend. Personi që ka qëlluar dyshohet të jetë 41-vjeçari Billo, truproja i këngëtares dhe i të dashurit të saj Ervin Mata. Nga të shtënat kanë mbetur të plagosur edhe Ervis Martinaj dhe Eljon Hato.

Sipas burimeve nga policia, por edhe nga pamjet filmike të një kamere sigurie në një prej lokaleve të natës në Tiranë, dyshohet se rreth një javë më parë mes disa prej personave që u përfshinë të enjten në përplasjen me armë, ka pasur një konflikt.

Viktima, Fabian Gaxha, dyshohet se ka ngacmuar këngëtaren Elvana Gjata, e cila shoqërohej edhe nga i dashuri në lokalin ku ndodhi sherri. Sipas pamjeve filmike të publikuara dje, duket se sherri ka qenë i ashpër, me dhunë fizike dhe me goditje me objekte të forta. Ky dyshohet të ketë qenë shkaku i ngjarjes së rëndë që ndodhi dy ditë më parë te ish-Blloku. Ndonëse një javë më parë, palët u shpërndanë, dhe pse pati përplasje të fortë fizike, duket se asnjëri nga personat e përfshirë nuk kishte pranuar që ajo situatë të mbyllej me aq. Ndërsa të enjten mbrëma, përplasja ish- te më e rëndë, u përdorën edhe armët e zjarrit.