Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar denoncimin e një qytetari, sipas të cilit eskorta e shefit të qeverisë, Edi Rama i ka rrezikuar jetën në autostradë bashkë me familjen.

Sipas qytetarit që denoncon te Berisha, e gjithë skena është e filmuar dhe paralajmëron se do t’i publikojë te emisioni investigativ ‘Stop’.

Denoncimi:

Eskorta e Rames sillen si gangestere ndaj qytetarit dhe per pak sa nuk u mori jeten atij dhe familjes te tij!

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital! sb

Mrm dr Berisha

Unj jam nje qytetar me nenshtetsi angleze,dhe desha te ndaja me ju nje skandal qe me ndodhi sot ne shkozet te durresi nga eskorta e gangsterit edvin rama,desh na beri copash eskorta sepse nuk kisha mundesi ti hapja rrugen,per ket arsye eskorta desh me beri copash bashk me familjen,me vetdije te plot,sikur nuk mjaftoi kjo me nxorren dhe 4 makina policie dhe 20 polic ne mes autostrades dhe me bllokuan per 2 or pa asnje shkelje te ligjit.

E kam videot e plota te eskortes qe deshi te me coptonte dhe disponoj videot per ket ngjarje.

Do ti publikoj tek stopi ta shikojn kush eshte ky gangste i droguar.

Me respekt