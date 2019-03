Kreu i PD, Lulzim Basha i ka kthyer përgjigje Presidentit Meta se opozita nuk do të bëjë hapa pas.

Basha: Unë nuk kam ndërmend të komentoj asnjë deklaratë të Presidentit Meta. Por mund t’ju them se në përballjen me krimin e organizuar dhe një qeverie të kapur në bashkëpunim me krimin e organizuar për të vjedhur zgjedhjet dhe vjedhur paratë e shqiptarëve nuk ka për të pasur asnjë hap pas, por vetëm hapa përpara.