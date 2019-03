Shqiptarët bëjnë historinë në Tuz, Agron Çela: Moment krenarie për të gjithë ne…

E diela e 3 marsit 2019 do te mbetet ne historine e shqiptareve në komunën Tuz te Malit te Zi. Per here te pare pas 62 viteve, atyre u jepet mundesia te qeverisin te pavarur nga Podgorica zyrtare. Per kete ngjarje historike ka uruar edhe Agron Çela shqiptaret e ne komunen e Tuzit te cilet arriten te triumfojne.

Statusi nga Agron Çela

Urime shqiptareve te Tuzit !

Pas 62 vitesh, Tuzi do te drejtohet serish nga shqiptaret dhe malesoret e kesaj treve. Nje moment krenarie per te gjithe ne, per te gjithe shqipfolesit brenda e jashte kufirit e vecanarisht per shqiptaret e Malit te Zi. Urime banoreve te kesaj zone qe treguan vlerat e tyre te rralla patriotike, urime te gjithe emigranteve qe erdhen edhe nga Amerika e larget posaçerisht per te votuar per kandidatet shqiptare, e se fundmi, urime edhe per koalicionin, qe pjese te pandare te fushates elektorale kishte flamurin kuqezi. Politikanet shqiptare te Tuzit, na treguan se kur bashkohemi mund te korrim fitore te medha, per te miren tone te perbashket dhe te vendit ku jetojme !