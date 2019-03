Kryetarja e bashkise Shkoder Voltana Ademi ka folur rreth propozimit te opozites per djegie mandatesh edhe nga kryebashkiaket. Ne intervisten e dhene ajo eshte shprehur e gatshme te djege mandatin e saj. Ajo shprehet :

Eshte nje proçes ne diskutim por si anetare e kryesise se PD do te mbeshtes cdo vendim. Vendi eshte ne nje situate te rende ekonomike dhe politike, prandaj qytetaret jane ne shesh dhe opozita mori vendimin ekstrem te djegies se mandateve, por nuk kishte rruge tjeter.Kemi nje dhunim politik te mazhorances. Kemi nje sistem te kalbur qe cenon jeten e secilit prej nesh.

Ademi i pergjigjet edhe akuzave se administrata e saj ka dale ne proteste. “Kryeministri shkodren e njeh mire dhe jo me kot i trembet. Vitet e fundit nuk guxon te hyje ne Shkoder vetem tinzesh. Jemi njerez te lire dhe kjo duhet te ngitet mire, ne nuk marrim dhe as veprojme nen urdhra. Ne Shkoder njerezit e kane sensin e thenies se fjales se lire e kane bere gjithmone.

Por a krijon precedent djegia e mandateve?

“Kjo mendoi se do te jete kembane per cdo qeveri dhe pushtetet qe do te vijne. Do Zoti te jete nje mesim qe te kuptojne se kur nuk veprohet mire njerezit kane te drejte”. “Largimi i Rames cdo dite qe kalon eshte vone dhe kjo demton vendin”