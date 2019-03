Ne kuader te festave te 7-8 Marsit, Agron Çela, anetari i kryesise se Levizjes Socialiste per Integrim, falenderoi grate shkodrane per kontributin e tyre te vyer ne familje dhe ne shoqeri, me ane te nje feste. Rreth 700 gra festuan te gjitha sebashku keto data te shenuara, fillimisht per mesuesin e pastaj 8 Marsin, diten e Grave.

Duke vleresuar rolin e femres, Çela kerkoi nga grate dhe nenat shqiptare qe te vazhdojne misionin e tyre per edukimin dhe rritjen e brezit te ri me vlera dhe virtyte pozitive.