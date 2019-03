‘Pa arsim nuk ka të ardhme’, urimi i Kryemadhit për 7 Marsin

Një urim për mësuesit, por edhe me një mesazh politik mbi vendimin e opozitës së bashkuar ka bërë sot kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi. Ndërsa uron festën e mësuesit, Kryemadhi shkruan në një postim në profilin e saj në facebook se pa arsim nuk ka të ardhme, ndërsa shpreh vendosmërinë se nuk do të ketë asnjë has pas për ta bërë Shqipërinë shtëpinë e shqiptarëve.

“Gëzuar 7 Marsin mësueseve tona që me dashuri dhe sakrifica mësojnë fëmijët dhe shpërndajnë dije. Pa arsim nuk ka të ardhme, ndaj asnjë hap pas për ta bërë Shqipërinë shtëpinë e shqiptarëve.” -shkruan kryemadhi në facebook.

(BalkanWeb)