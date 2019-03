Kryeministri Edi Rama akuzoi sot opozitën se është përgjegjëse për vjedhjen e votave dhe se po përkeqëson imazhin e vendit në sytë e ndërkombëtarëve me protestat që po zhvillon.

Deklaratave të kryeministrit u është përgjigjur përfaqësuesi i LSI, Petrit Vasili. “Pa Edi Ramën Shqipëria do të kishte një budalla më pak, një frikacak me pak, një të sëmurë nga hajdutllëku më pak, një shkollëpak me pak, një gore më pak dhe me kryesorja: një SOJZËZ me pak”, shprehet Vasili në një postim në Facebook.