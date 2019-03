Mesazhi sotem eshte qe ne lindim me te njejtat te drejta dhe keto te drejta duhet raspektuar nga te gjithe . Barazia gjinore e drejte e rendesishme sa i takon maredhenieve te Shqiperise me BE.

Unioni Eruropin eshte shume i qarte gjate 2 javeve te fundit ndaj situates ne Shqiperi.

E drejta per te protestuar eshte per te gjithe dhe ne mbeshtesim te gjithe ata qe protestojne.

Por kjo gje duhet te jete e paqme dhe pa nxitje per dhune. Nxitja per dhune e pafalshme dhe ne presim qe protestat ne vijim te jene pa nxitje dhune

Situata e paprecedent , kemi folur me te dyja palet jemi takuar me qeverine si dhe opoziten. Opozita po mban qendrim pa u kthyer pas dhe kjo eshte per te ardhur keq. Ja kemi thene disa here kete gje por pa sukses.

Kjo ndikon ne integrimin e Shqiperise. Ne kemi kerkuar dialog dhe jemi te paanshem . Ne i kemi kerkuar qeverise qe te dialogojme.

I bejme thirrje te gjithe politikaneve te Shqipersie qe te mbajne anen e qytetareve .

BE mbeshtet interesat e qytetareve te Shqiperise. Situata ne vend minon kete deshire te 93 % te qytetareve shqiptar per integrim dhe eshte anetaresimin ne BE qellimi i jone ndaj Shqiperise. Ne rast moszgjidhje te ketij ngerqi integrimi i Shqiperise eshte ne rrezik .

Ftoj institucionet te luajne rolin e tyre ne demokraci , te kujdesen per intersat e banoreve .

I bejme thirrje te te gjitha paleve te marrin pjese ne zgjedhjet vendore si e vetmja menyre demokratike .