Kreu i Grupit Parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili shkruan një postim të gjatë në “Facebook” rreth konferencë qe Rama pati me përfaqësuesen e lartë të BE-së Federica Mogherinin duke thene qe Mogherinin flet per nje Shqiperi qe nuk ekziston dhe rreth fakteve imagjinare vend te te vertetave, të cilat Shqipëria i njeh mirë.

Mogerini ne ikje i ben qoken e fundit Edi Rames !!

Federica Mogerini ne ikje, flet per nje Shqiperi qe nuk ekziston.

Ajo habiti per keq shqiptaret duke dhene fakte imagjinare ne vend te te vertetave,qe ata i njohin mire.

Se pari:Eshte e vertete se 63 % e shqiptareve nuk e mbeshtesin reformen ne drejtesi dhe nuk eshte aspak e vertete ajo qe thote Mogerini se 80% e shqiptareve mbeshtesin ate.

Se dyti:Eshte e vertete,qe Shqiperia e ka marre rekomandimin per hapjen e negociatave qe ne vitin 2016 dhe dhe jo vjet kur thote Mogerini.Bile vjet Shqiperise ju shtuan edhe 7 kushte te tjera.

Se treti:Eshte e vertete qe reforma ne drejtesi eshte deshtim i plote,Shqiperia eshte pa drejtesi,pa gjykate kushtetuese dhe te larte,me veting me dy standarte dhe me nje KLGJ dhe KLP kur njerez pa integritet deri dhe bashkepuntore te sigurimit jane pjese e tyre dhe nuk eshte aspak e vertete ajo qe thote Mogerini se ajo eshte nje histori suksesi per tu marre shembull.

Se katerti:eshte e vertete se Krimi mbreteron dhe korrupsioni eshte thelluar me 8 shkalle sipas Transparence Intenational dhe nuk eshte aspak e vertete ajo thote Mogerini se korrupsioni eshte luftuar.

Se pesti: E vertete eshte qe qeveria dhe kryeministri kane dale nga sistemi dhe kane krijuar monizmin ne parlament dhe ne sistemin e drejtesise dhe nuk eshte aspak e vertete ajo qe thote Mogerini se qeveria ka permbushur detyrimet.

Se gjashti: Eshte e vertete qe media eshte kapur nga qeveria dhe liria e medias sipas Reportereve pa Kufi ka rene me 8 shkalle.

se shtati:Eshte e vertete qe Zgjedhjet e lira u shkaterruan nga krimi i organizuar dhe fajtoret nuk jane denuar,dosjet 339 dhe 184 jane bllokuar dhe kriminelet ne qeveri dhe jashte saj livadhisin si duan.

Pse Mogerini ju largohet te vertetave,perse i Mogerini i fsheh te vertetat,perse Mogerini nuk i evidenton keto te verteta?

Mogerini i habiti per keq sot shqiptaret.

Mogerini mbylli sot syte edhe perpara raportit te Departamentit Amerikan te Shtetit.

Parimet e Europes se Bashkuar kane ne themel zgjedhjet e lira e te ndershme, transparencen,

demokracine funksionuese,shtetin e se drejtes,barazine perpara ligjit,luften pa kompromis ndaj krimit dhe korrupsionit ku qeveria ka deshtuar ne te gjitha.

Me sa duket Mogerini ne ikje e siper i harroi rruges keto parime te medha te Europes qe aspirojne shqiptaret,por qe nuk ka aspak te beje me ate qe thote Mogerini ne alibine per qeverine e kapur te Edi Rames.

Gjynah.Mogerini qe nje kohe e humbur kot per shqiptaret.