“Sot në ditën e Europës nuk është koha për të bërë përbetime fallco të Edi Ramës, Europa është armiku numër një i autokratëve të lidhur me krimin. Sot Dita e Europës është dita e të gjithë shqiptarëve, por nuk është dita e Edi Ranmës por është makthi i Edi Ramës dhemakthi i hajdutëve që e shoqërojnë.

Vetëm një transformim i thellë do ta nxjerrë vendin nga kjo krizë. Dua tu them tellallëve dhe haberxhinjve të Edi Rënmsë, se në këtë betejën nuk jemi futur as persona dhe as për karrige, por duam që ky depresion ku e futi Edi Rama jo thjesht të kapërcehet, por të lihen prapa një herë e mirë dhe ndaj na duhet një reformë e thellë politike, që pas përfundimi të kësaj, që fati i çdo politikani të jetë i lidhur pazgjidhshmërisht nga vota e qytetarëve”-tha Basha.