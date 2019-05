Kryetari i Opozitës së Bashkuar Lulzim Basha ka përsëritur edhe njëherë nga Gjirokastra, premtimin e Partisë Demokratike për zotimin e uljes menjëherë së taksës së karburantit, uljen e çmimit të energjisë, rritjen e pensioneve minimale si edhe rritjen e pagave për mjekët dhe infermierët.

“Kjo do të jetë një reformë politike që do ti rikthejë qyetarëve shqiptarë atë që u vodhi Rama, votën e lirë.”

Sot, më të fortë se 6 muaj më parë

Qeveria e re e kryesuar nga Partia Demokratike e Shqipërisë, do ti japë fundit mjerimit social; do të godasë në zemër padrejtësitë që janë përballur qytetarët, me vjedhjen e pronave, largimin e padrejtë nga administrata, taskat lokale, me shpopullimin e fshatit që është i vetmi në Evropë që nuk merr subvencion por që merr vetëm kërbaç sa herë i del prodhimi në shitje; me shëndetësinë dhe ilaçet e skaduara; me arsimin e lartë ku sot ka 45 mijë studentë më pak në universitetet tona.

Ky është kolapsi që e solli një njeri i etur për pushtet që e çoi vendin në prehrin e krimit të organizuar.

Ndryshimi i ri do ta bëjë të pamundur këtë lidhje të pushtetit me krimin.

Reforma e re do të mundësojë që çdo qeveri dhe cdo parlament të jetë peng vetëm i votës dhe vullnetit të shqiptarëve.

Në këtë mënyrë ne do të ulim menjëherë çmimin e karburantit me 300 lekë.

Do të ulim çmimin e energjisë duke e ulur me 40 përqind menjëherë.

Do të kemi subvencionin 100 milion euro për fermerët.

Do të nderojmë sakrificën e prindërve tanë, ku spikat zotimi ynë, pensioni minimal 250 mijë lekë në muaj.

Do ta ndalim eksodin e mjekëve dhe infermiereve, ku do të kemi rritja 1200 euro të pagave për mjekët dhe 700 euro për infermierët, të paktën ti përafrohemi Kosovës.

Do ti japim fund kolapsinit në Arsimin e Lartë, duke e dyfishuar buxhetin. Buxheti i dyfishuar do të rimbursojë me 100 përqind tarifat bachelor dhe mastër për studentët që vijnë nga familje që kanë pak se 640 mijë lekë në muaj të ardhura. Do të ketë kampuse teknokologjike, në disa qytete të vendit ku inxhinierët tanë të rinj të mos ikin jashtë vendit por të punësohen këtu”, premtoi Basha.