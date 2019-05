Klevis Balliu me dy gishta në Gjykatë, kërkohet ‘arrest shtëpie’

Po zhvillohet seanca gjyqësore për ish-deputetin demokrat Klevis Balliu dhe 3 të ndaluarit e tjerë të Unazës së Re. S

Prokuroria në pretencën e saj ka kërkuar arrest shtëpie për ish-deputetin Balliu dhe ‘arrest me burg’ për 3 të ndaluarit e tjerë. Klevis Balliu akuzohet për ‘Kundërshtim të forcave të policisë’ dhe për ‘Prishje të qetësisë publike’. Ish deputeti i PD, Klevis Balliu ka mohuar akuzat ndaj tij. Klevis Balliu akuzoi efektivet për dhunë fizike gjatë shoqërimit të tij.

Klevis Balliu u arrestua dy ditë më parë nga policia e Tiranës së bashku me 3 persona të tjerë, pasi ishte në mbështetje të banorëve të Unazës së Re, të cilët kishin dalë për të protestuar kundër kryeministrit Edi Rama që do të vizitonte një biznes në zone. Ish-deputeti demokrat u përplas gjatë protestës me efektivët blu, kur këta të fundit filluan të shoqëronin banorët që kishin bllokuar rrugën.