Basha thirrje qytetarëve: Bashkohemi nesër ta shporrim Edi Ramën, demokratë dhe socialistë kudo që jeni

Kryetari i Partisë Demokratike dhe i Opozitës Lumzim Basha, u ka bërë thirrje edhe njëherë qytetarëve ti bashkohen masivisht protestës së madhe të nesërme të opozitës përballë Kryeministrisë.

Basha duke falenderuar të gjithë demokratët e Kamzës dhe të Shqipërisë për mbështetjen e pakufishme që i kanë dhënë opozitës në këto 12 javë, tha se tashmë edhe socialistët e kanë kuptuar se kush është Edi Rama dhe klika e tij e oligarkëve, ndaj janë bashkuar për ta rrëzuar.

“Mirëse ju gjej zonja dhe zotërinj, vëllezër dhe motra.

Të rinj dhe të reja demokratë të kështjellës së pamposhtur të lirisë dhe të demokracisë.

Njerëz të sakrificës së qëndresës që edhe në ditët të zeza të tiranisë së krimit frymëzuat çdo demokrat me qëndreësën tuaj.

Dua ta nis me falenderimin për atë të rinj dhe të reja që marrin stafetën blu me ngjyrat Kuqezi të flamurit tonë kombëtar, qytetarët janë në këmbë me ne jo thjesht për simbolin tonë, por tani për simbolin kombëtar të shpresës te e nesërmja që po vjen.

Mirënjohje për qëndresën epike që prej 16 shkurtit duke bërë të mundur që më bashkimin e të gjithë shqiptarëve për vetëm 12 javë ti kthejmë Shqipërisë besimin te e nesërmja, ta ndalim makthin e përditshëm dhe të përnatëshëm të organizatës kriminale të Rilindjës, tua bëjmë të qartë shqiptarëve, se orët e arrogancës, papunësisë dhe varfërisë po numërohen mbrapshht, sepse mbrapa po numërohen orët e Edi Ramës.

12 javë nuk janë një kohë e gjatë në kalendarin e një kombi, por këtu 12 javë kanë shndërruar si në pak kohë të ngjashme fatin poltik të vendit.

Kanë ndaluar për herë të parë përparimin e së keqes në çdo vatër shqiptare, kanë ndezur dritën e shpresës dhe jam këtu per ti shprehur të gjithë mirënjohjen time.

Në emrin tuaj dhe të socialistëve të Kamzës që u janë bashkuar në betejën tonë për liri edhe demokrate.

Sekreti i këtij optimizmi, i kësaj shprese është ngritur në të gjithë Sjqipërinë, e patë në Shkodër, Korçë, Gjirokastër, Mallakastër, nuk jeni më një ishull, një bastion i rrethuar nga e keqja, por jeni zemra që do ta shporrni të keqen nga zemrat e shqiparëve.

Kjo që ka ndodhur në 6 vite beteje e gjysmë me të keqen kemi korrur jo pak fitore, por e keqja është bërë e gjithëpushteteshme, korrupsioni ka marrë përmasa të kosniderueshme, dera e Europës ka qenë e mbyllur.

Shkaktari i kësaj gjendjë është Edi Rama ai që ia dorëzoi Partinë Socialiste krimit

Ku me krimin ndërtoi pseudoparlamentin, kapi drejtësinë, ekonominë, me krimin ndau gjithcka, taksat e rritura në atmosferë, pasuritë nga bregdeti te nafta, gjithçka në duar të disa njerëzve”

Një apartaedi i vërtetë u vendos në Shqipëri. Niveli i aparteidit nisi këtu në Kamzë, ca nga urrejtja, e vuri këtë zonë të pestin qytet në karantinë, duke i hequr 90 përqind nga ndihma sociale, duke i hequr çdo projekt zhvillimi, duke i ngritur procese politike kryetarit të Bashkisë, por nuk ia doli, ju qëndruat.

Aparteidi nisi në Kamzë po tani është shtrirë në të gjithë Shqipërinë.

Demokratë dhe socialistë shijojnë të njëjtin mjerim të organizatës kriminale të Rilindjes.

Kjo sepse Edi Rama me krimin e organizuar e kanë kthyer Shqipërinë në çifligun e tij.

Flet për Europën por ai e ka frikë Europën, se në regjimin e tij prej autoktrati nuk ka vend për vlera, por për monologje bajate.

Por ka 12 javë që shqiptarët e bashkuar në mjerimin e Ramës janë ndërgjegjësuar se zotër në shtëpitë e tyre nuk mund të jetë Edi Rama, kriminelët dhe oligarkët.

Të gjithë duan një qëeberi që nuk i rreh, nuk i masakron, nuk i çon pas hekurave, aty ku duhet të ishte Edi Rama me kriminelët e tij.

Pjesërmarrje, përballje, qëndresë, ky është sekreti i demokratërev të Kamzës,

Me gjithë furinë e tij, pushteti i Ramës nuk ju thua në 6 vite.

Tani ky mësim është realitet kombëtar. Ndaj përballja është çelësi që do të hapë të nesërmen për çdo të ri dhe te re.”