Itali, kapet gomonia me 400 kg droge, drejtohej nga dy skafistë shqiptarë

Një sasi prej 400 kg drogë është sekuestruar nga Guardia di Financa në brigjet e San Kataldos në Salento. Në kuadër të këtij operacioni është sekuestruar një gomone dhe dy skafistët shqiptarë.

Gjatë patrullimit forcat detare kanë pikasur gomomen me ngarkesën e dyshuar që po vinte drejt brigjeve italine.

Në bordin e gomones u gjetën 14 koli me marijuanë dhe hashash me peshë totale 400 kg e cila nëse do të hidhej në treg fitimi do të ishte rreth 4 milionë euro.

Gomonia 6 metra e gjatë drejtohej nga 2 skafistë me kombësi shqiptare të cilët janë arrestuar me akuzën e trafikut ndërkombëtar të drogës.

Nga fillimi i vitit nga Guardia di Finanza në Puglia janë sekuestruar rreth 3 ton lëndë narkotike, dhe janë arrestuar 70 persona.