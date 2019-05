Me qindra mijëra protestues vazhdojnë edhe në këto momente qëndresën e tyre përballë zyrave të Edi Ramës në Bulevard.

Janë pamje spektakolare që vijnë nga Bulevardi Dëshmorët e Kombit ku me rënien e dritës së diellit, me mijëra protestues kanë ndezuar dritat e telefonëve duke treguar se ata janë dhe do të mbeten aty në vazhdim. Bashkë me protestuesit janë edhe drejtuesit e Partisë Demokratike si z. Basha, por edhe lideri historik i Partisë Demokratike, Sali Berisha.

Ndërkohë që në kërto momente protestuesit kanë thyer edhe kordonin e Policisë në rrugën “Ismail Qemali”, aty ku Policia kishte krijuar gardhin e saj kundër protestuesve.