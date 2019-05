Presidenca reagon për protestën e opozitës para Kryeministrisë.

Në një deklaratë të shkurtër për mediat, zyra për shtyp e Presidencës thotë se Presidenti i Republikës, Ilir Meta është duke ndjekur me shumë shqetësim protestën e opozitës dhe u kërkon të gjithëve të ruajnë qetësinë, të evitojnë aktet e dhunës dhe konfrontimet, që mund të shkaktojnë lëndime në njerëz dhe dëme ndaj institucioneve.

Protesta e opozitës vijon me fjalimin e Bashës ndërsa pati edhe incidente ku iu vu zjarri me molotov derës së Kryeministrisë. Policia shpërndau protestuesit me gazlotsjellës.