Lideri i opozitës, Lulzim Basha, gjatë konferencës për mediat që po zhvillohet në selinë blu, foli për planin e kryeministrit Edi Rama.

Sipas tij plani është që të godasë dhe frikësojë përballjen qytetare.

“Ndonëse sot në panik total foli me tone të ulura plani i tij është i qartë dhe i thjeshtë, të godasë frikësojë përballjen qytetare dhe për këtë duhet të shkurajojë opozitën. Në vend që në burg të ishte Damian Gjiknuri dhe oligarkët u arrestua Klevis Balliu sepse doli në krah të qytetarëve që po rriheshin barbarisht. Kjo është arsye e rrahjes barbare të Sahit Dollapit për të treguar sa larg mund të shkojë, të mbajë pushtetet në një dorë. Në vend që në burg të ishte Balla, i cili bashkë me drejtorin e policisë në FIer me urdhër të Ramës prodhuan Fredi Alizotin, merret i pandehur Jetmir Olldashi dhe Ervin Salianji”, u shpreh Basha.