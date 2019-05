Doda i hakërrehet Hajdarit: Një njeri me një gram tru nuk bën këtë deklaratë

Pas deklaratës së bujshme së demokrates Rudina Hajdari, e cilakritikonte ashpër kryedemokratin lulzim Basha dhe thuajse dukshëm rreshtohej krah kryeministrit Edi Rama, ka reaguar anëtarja e PDIU-së, Mesila Doda.

Hajdari shkruante se babai i saj Azem Hajdari nuk do t’i mbështeste këto akte, ndërsa Doda thekson se ajo nuk duhet të jetë kundër njerzëve të saj dhe nuk duhet të fshihet më pas hijes së babait.

“Kurre nuk mumdet nje njeri me nje gram tru e vetdije politike te leshoje kete deklarate te turpshme sonte. Ti nuk fshihesh dot me pas hijes se babes. Te gjithe kemi patur e kemi qendrime me shume se kritike ndaj krereve te PD, po nuk mundet kurre te jesh kunder njerzve te tu…”

Më tej Doda shkruan se helmimin e njerzëve e urdhëroi Rama, ndërsa cilido që sposton përgjegjësinë është bashkpunëtor i këtij mostre.

“Sot Tirana eshte nen helmim dhe emri i atij qe urdheroi helmimin e popullit te tij eshte Edi Rama. Cilido qe sposton pergjegjesine eshte bashkpunetor i ketij mostre.”