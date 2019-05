Kreu i PD, Lulzim Basha ka paralajmëruar kryeministrin Rama që mos bëjë të fortin. Në një bashkëbisedim me gazetarët, ai tha se Rama, do të lutet të ketë fatin e Gruevskit.

Basha: Edi Ramën e ka mundur lodhja, pushteti, zullumi dhe varfëria e popullit, e ka mundur arroganca. Sot unë dhe PD e gjithë opozita jemi nisur për të rikthyer normalitetin politik në vend, për të rikthyer demokracinë dhe shpresën e këtij vendi. Sot orë, pas dramës së mbrëmshme, dhunës së parë kundër opozitarëve dhe në prag të protestës kombëtare të thirrur nesër dua ti bëj një paralajmërim Ramës. Mos i kalo caqet, mos bëj të fortin. Harroje se do të mbash pushtet me dhunë. Në rastin më të mirë do të lutesh të kesh fatin e Nikola Gruevskit .Kemi fatin e mirë të jemi në zemër të kontinentit dhe aleancës euro-atlantike. I vetmi mekanizëm që njeh perëndimi, votën e lirë, mund të gëzojmë edhe ne të njëjtën liri. Që pushteti të mos jetë absolut ai duhet të jetë i ndarë në 3 kolona kryesore. Të treja këto pushtet sot janë në duart e një njeriu”, u shpreh Basha.