Lleshaj: Përpjekje për destabilizimin e vendit, flet dhe për policët që ndaluan Dollapin

Ministri i Brendshëm Sandër Lleshaj në një konferencë për mediat nga ambjentet e Ministrisë së Brendshme theksoi se policët që u angazhuan në shoqërimin e Sahit Dollapit të kishin bërë dicka ndyshe dh eta kishin menaxhuar më mirë situatën.

Lleshaj: Tirana jetoi mbrëmë një mori sulmesh të koordinuara kundër institucioneve kushtetuese. Institucionet dhe policia u gjendën nën kërcënimin e bombave molotov. Me dhjetëra punonjës policie përfunduan në spital për shkak të plagëve të marra. Ata burra dhe gra që u vunë dje në qendër të sulmeve të egra meritojnë vlerësim dhe mirënjohje për punën e tyre. Për orë të tëra ata përballuan me qindra bomba Molotov dhe sende të tjera të forta. Do kishte qenë në nderin e atij grupimi politik që ta ndalte dorën e dhunës ndaj djemve dhe vajzave të cilët thejshtë kryejnë një detyrim ligjor.

Do kishte qenë mirë që edhe ata punonjës policie që u angazhuan në ndalimin e organizatorit të sulmeve të kishin bërë dicka ndryshe. Mirë do ishte që sic duruan në mënyrë stoike me orë të tëra nën zjarr të kishin menaxhuar ndryshe edhe pak sekonda.