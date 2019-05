Nënkryetari demokrat Edi Paloka ka reaguar menjëherë pas konferencës për shtyp të Ramës, një ditë pas dhunës barbare të policisë mbi qytetarët dhe drejtuesit e opozitës.

Paloka i “kujton” Ramës se “ai dhe banda e tij qe sot qeveris , sulmuan policine ne mënyrë çnjerezore. Mbi 50 policë u shtruan ne spital pasi u gjakosën dhe plagosën nga goditjet direkte shtazarake me hunj dhe gurë para syve te gjithe botës.”.

Paloka thekson se sa herë që Rama kapet në krim, ai me konet e tij, thërrasin në ndihmë 21 janarin.

Ai i bën thirrje Ramës se përdor gjakun e atyre njerëzve për të mbuluar krimin dhe korrupsionin e tij.

Ja reagimi i plotë i Palokës

Kjo nuk ka ndodhur ne protestat e qytetareve. Perkundrazi, mesazhet e liderit te opozites kane qene gjithmone ne mbrojtje te efektiveve te paperlyer me krimin , ndaj cdo lendim i paqellimshem eshte vetem justifikim i Edi Rames per te ushtruar dhe nxitur dhune. Dhuna eshte interesi i Rames, qytetaret duan Shqiperine si Europa.

Por ndersa sot perdor 21 janarin si mbroje nga krimet e tij, Edi Rama qe me 19 janar 2011 bente thirrje per “te kaluar mbi kufoma”, sapo mori pushtetin, gardistin e ‘grupit të zjarrit’ e beri drejtor te OSHEE , kryetar te PS ne Mat dhe tani kandidat te PS-së për Bashkinë Mat.

Pyetjet qe lindin natyrshem sot jane; cili eshte sherbimi qe ky gardist i ka bere Rames me 21janar? Pse u shperblye gardisti i grupit te zjarrit te 21 janarit kaq fort nga Edi Rama?

O i pafytyre mjaft e perdore me gjakun e atyre njerezve per te mbuluar krimin dhe korrupsionin tend.