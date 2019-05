Rama tani ne konference: Dhuna ndaj Sahit Dollapit incident, mirekuptoj policet qe e dhunuan

Kryeministri Edi Rama ndodhet në konferencë para gazetarëve një ditë pas protestës së opozitës.

Mirekuptoj dy policet qe dhunuan Sahit Dollapin

Edi Rama; Të qëndrosh në presion shtazarak për 7 orë nuk është gjë e kollajshme . Mirëkuptoj dhe ata të dy punonjësit e policisë që bënë një veprim të tepërt, duke gjykuar ne nga ekrani, me kollajllëkun që shikohet ku e sheh nga ekrani. Ama hipokrizi më të madhe dhe përqeshje më të madhe me shqiptarët sesa atë incident, në aspektin teknik dhe etik ta kthesh në një histeri për të provuar se në 7 orë ishte policia e shtetit shkaktarja e asaj që pamë nuk ka.

Dhuna ndaj Sait Dollapit incident

Edi Rama: Për shkak të histerisë së organizatorët e protestës dhe disa media e trajtuan incidentin, – e quaj incident, e do ta them përse- me një nga organizatorët e dhunës, më lejon tju kujtoj se kjo godinë në 2011 nuk u qëllua me asnjë gurickë dhe jo më me bomba apo zjarr. Dhe nga kjjo godinë u urdhërua vrasja e 4 protestuesve të pafajshëm.

Edi Rama: Të ruajmë qetësinë dhe vetëpërmbajtjen

Njoftimi per konferencen

Kryeministri Edi Rama në një postim në Twitter ka njoftuar mbajtjen e një konference në orën 14:00, pas protestës së opozitës, e cila u shoqërua me akte dhune.

Rama: Në këto momente të gjithë shqiptarët brenda dhe jashtë vendit i kanë sytë mbërthyer tek ekranet dhe faqet e lajmeve si rezultat i gjithë asaj që u shfaq mbrëmë në formën e një manifestimi zinxhir të dhunës.

E para është të ruajmë qetësinë dhe vendosmërinë për të mos lejuar që nje grupim i udhëhequr nga verbëria e dëshpërimit të influencojë më shumë sec duhet në mënyrën tonë të jetuarit.

Së dyti dua të shpreh solidaritetin dhe respektin për të gjithë punonjësit e Policisë. Policia e Shtetit në të gjithë këtë zinxhir edhe dje kur protesta u transpformua në një manifestim brutalk dhe ta zgjatur dhune ka treguar një profesionalizëm dhe qetësi për tu adminuar. Ata aknë vendosur një standar të ri për hiostorikun e uniformave blu dhe kanë fituar admirimin e të gjithë qyetarëve të ndershëm.

Në aspektin e sjelljes së Policisë së Shtetit ndaj protestave, krahasimi me të shkuarën nuk vlen për të thënë shihni se sa mirë dhe sa me dinjitet sillet dhe punon sot policia. E shkuara e afërt e saj na ka rezervuar kujtime shumë të rënda që nuk kanë lidhje me asnjë standar dhe asnjë vlerë.

Rama: Në 14.00 me gazetarët për të komunikuar me opinionin publik në këto momente,kur një grupim i dëshpëruar politik orvatet më kot të imponohet përmes dhunës së verbër, në qorrsokakun pa rrugëdalje të dështimit ku ka hyrë me këmbët e veta QetësidheVendosmëri për Shqipërinë që duam

Në orët e para të ditës së sotme kryeministri Rama në ambjentet e kryeministrisë është takuar me zyrtarë të lartë të shtetit, duke filluar nga Ministri i Brendshëm Sandër Lleshaj, Ministrja e Drejtësisë Etilda Gjonaj, Shefi i SHISH Helidon Bendo, dhe kryeprokurorja Arta Marku.

Mësohet se në fokus të takimit ishte protesta e opozitës.