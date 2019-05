Shpallja e kandidatures se Valdrin Pjetrit nen siglen e Partise Socialiste per bashkine e Shkodres nuk ishte nje lajm i ri, pasi nje gje e tille pritej prej ditesh. Gjithsesi kishte edhe zera brenda socialisteve te Shkodres se mund te behet fjale per nje tjeter figure. Nen ze, ne seline e PS ne kete qytet, kishte edhe emra te tjera qe perfliteshin te dilnin mbi kandidaturen e Valdrin Pjetrit. Keshtu, Ditmir Bushati ka patur nje tjeter preference !

Per disa kohe ai pati perplasje edhe me drejtuesit e Partise Socialiste madje edhe me kryetarin Edi Rama pasi Valdrin Pjetri nuk ishte i preferuari i tij. Thuhet se Bushati nuk ishte i vetmi qe ishte kunder ketij propozimi. Gjithashtu, ne strukturat e Partise Socialiste jane zhvilluar disa here sondazhe per emrin e kandidatit per bashkine ku gjithmone rezultatet ishin te ndryshme. Pjetri eshte preference direkte e kryeministrit Rama dhe duket sikur ky i fundit ka vendosur kandidimin e tij, pa u konsultuar shume me deget e partise. Mbetet per tu pare, nese Valdrin Pjetri do te arrije te bashkoje socialistet e Shkodres, te cilet dihet se gjate gjithe ketyre viteve kane qene te perçare !