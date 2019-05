Kreu demokrat Lulzim Basha nga protesta e opozitës deklaroi se kjo opozitë do ta fitojë betejën për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Basha u shpreh se Ramës dhe krimit në pushtet do i vijë fundi nga qytetarët shqiptarë.

“Dhuna barbare e Edi Ramës dhe veglave të tij kriminale po shihet gjithkund. Këtu kemi ardhur si rezultat i dhunës shtetërore. Dhuna shtetërore është produkt i dhunës zgjedhore. Ne nuk jemi këtu për pushtet dhe për karrige, as për mandate, se i dogjëm, sepse jemi dhe do të jemi në krah të qyterarëve në këtë betejë me krimin.

Ne kemi në këtë betejë për të çliruar Shqipërinë nga krimi, korrupsioni, ne jemi në betejë për Kushtetutë, ligj, për shtet të së drejtës, për dinjitetin dhe lirinë e çdo shqiptari, që kurrë mos të ketë asnjë qeveritar të dhunojë e përqesh qytetarët shqiptarë. Ne duhet dhe do ta fitojmë betejën për zgjedhje të lira, për një Republikë për shqiptarët.

Të dënojmë Ramën dhe krimin. Rruga drejt BE-së nuk është me krimin, me kriminelët, karshi qytetarëve. Hidhini sytë këtij sheshi të tejmbushur. Ne luftojmë për vlerat e Perëndimit, ky është marshim protestë kundër qeverisë së bërë njësh me krimin. Rama ik. Zgjedhje pa përdhunuesin serial, Edi Ramën.”, tha Basha.