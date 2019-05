Platformat e lojërave nuk punojnë gjithmonë mirë në celular, për fat të keq. Por kjo nuk ka ndaluar krijuesit e e lojërave të sjellin vazhdimisht ‘kënaqësi të reja’ për adhuruesit e tyre dhe pse jo nga telefoni celular.

Cilat janë 2 nga lojërat më të bukra për t’u luajtur momentalisht në telefonat tuaj celularë?

KINGSMAN – SHËRBIMI SEKRET

Disa dekada më parë ka pasur një rregull të pashkruar në botën e video lojërave: nëse një lojë është marrë nga një film, ajo me siguri që do të jetë një lojë me cilësi të dobët dhe pa rëndësi. Për fat të mirë, gjërat kanë ndryshuar dhe sot video-lojërat janë të një cilësie të mrekullueshme për mos thënë cilësi shumë e lartë dhe afër një realiteti.

Kingsman – Shërbimi Sekret për celular e konfirmon diçka të tillë, pasi ajo është një platformë e mrekullueshme! Protagonisti është heroi i Kingsman, me emrin Eggsy i cili në film është luhet nga Taron Egerton.

Loja fillon sapo zyrat qendrore të Kingsman-it janë shkatërruar dhe Eggsy duhet të largohet prej aty me pak ndihmë të cilën do t’ia japim ne përmes lojës.

GRIMVALOR

Duke folur për platforma të përgatitura mirë, ne nuk mund të mos përmendim Grimvalor, të linçuar në fund të vitit 2018 për iPhone dhe ende e pranishme në App Store për 7.99 euro.

Megjithatë kjo lojë vlen të blihet edhe me para.

Lloji është “fantazi e errët”: ju do të eksploroni një fushë të largët të shkatërruar nga personazhi i lig i cili qëndron në qendër të fabulës.

Ka misione, ka çaste të qeta por ama ka një mori e larmi personazhesh negative me të cilët do të duhet të përballeni gjatë lojës.

Marrë nga: tgcom24.mediaset.it- Përgatiti F.H, SYRI.net