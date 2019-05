Nënkryetarit te LSI-së, Petrit Vasili nga protesta u shpreh qe shiu, bore apo bresher asgje nuk do ti ndale. Bresheri i vetem qe do te bjere eshte ai ne koken e Rames nga i cili nuk do te shpetoje dot.

Prononcimi nga protesta i Nënkryetarit te LSI-së, Petrit Vasili

Nuk na ndal njeri. Të gjithë kanë ardhur për të mos pasur asnjë kompromis me kriminelët. Kush shpresoi te shiu, shpresoi të disa deklarata të papërgjegjshme të disave, mori përgjigjen nga mijëra e mijëra qytetarë të Tiranës. Ka vetëm një përgjigje. Asnjë hap pas. Shi, borë, breshër, ca do që të ndodhë, ka vetëm një breshër që do bjerë në kokën e Edi Ramës, nuk e shpëton dot njeri. Të gjithë bashkë ia dhanë përgjigjen sot, do ia japin nesër, deri sa të shporret njëherë e përgjithmonë. Nuk ka hap mbrapa. Vetëm Rama Ik