Koordinatori i LSI Shkodër, Edmond Ndou: Shkodranët të gatshëm për çdo betejë për rrëzimin e kësaj qeveri…

Koordinatori i LSI, per Shkodren , Edmond Ndou nepermjet nje postimi ne facebook ka falenderuar te gjithe pjesemarresit ne protesten e mbremshem te opozites se bashkuar, ku pavaresisht kushteve te veshtira atmosferike, qytetaret nuk i ndal asgje deri ne rrezimin e kesaj qeverie.

“Nje falenderim te veçante per te gjithe LSI Qarku Shkoder te cilet u bene sot pjese e marshimit te thirrur nga opozita e bashkuar, edhe pse ne kushte teper te veshtira atmosferike treguan si çdo here tjeret se jane te gatshem per çdo beteje!

ASNJE HAP PAS!”

#ShqipëriaShtëpiaJuaj 🌹🇦🇱️