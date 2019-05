Gjykata e Tiranës ka liruar sot 7 protestues që morën pjesë në protestën e 13 majit. Në lidhje me këtë vendim, ka reaguar ish-ministri i Brendshëm Flamur Noka.

Ky i fundit shprehet se burgosja e protestuesve ishte politike, u urdhërua nga Edi Rama, kurse premtoi se kur PD të vijë në pushtet, ata që kanë burgosur protestuesit me prova të fabrikuara do të mbajnë përgjegjësi.

“Qeveria vazhdon sagën e përndjekjes politike ndaj protestuesve që kërkojnë një Shqipëri më të mirë dhe më europiane. Qytetarët vetëm protestojnë për të rrëzuar Edi Ramën dhe bandën e tij. Vazhdon përndjekja dhe çuarja përpara drejtësisë të protestuesve edhe pa prova e duke fabrikuar prova. Kjo ndodh sepse Edi Rama ka dhënë urdhëra politikë për të burgosur dhe syrgjynosur qytetarët që ngrihen kundër pushtetit kriminal të Ramës.

Ju bëj thirrje të gjithë oficerëve të policisë që marrin urdhëra politikë nga Rama dhe sajojnë prova, ta ndalin këtë fenomen dhe proces. Sepse së shpejti, një ditë drejtësia do të veprojë, opozita mban shënim çdo gjë. Dita e gjykimit për oficerët e policisë që fabrikojnë prova do të vijë, për ata që nuk i shërbejnë shtetit dhe ligjit, por krimit dhe pushtetit. Ata do të japin llogari, sepse të fabrikosh prova është krim”, tha Noka.