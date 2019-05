E ftuar ne TV1 Channel ne emisionin I ”ftuari i dites’’ Benardeta Syku kryetare e FRPD, u shpreh ne lidhje me situaten dhe krizen poltike qe Shqiperia po kalon ne kete periudhe.

Ajo u shpreh qe kjo krize e ka gjenezen tek kriza institucianale qe ka te beje me mungesen e nje gjykate kushtetuese, gjyaktes se lartes dhe reformes ne drejtsi. Nje drejtesi unikolor nga ku dirigjent eshte Edi Rama te cilen nk e lejon te jete e bazuar ne parime politike.Gjithashtu elemte tjeter te kesaj krize politike jane skandalet politike, pergjimet ne dosjet 330 dhe 184. Eshte e pa precendete qe kryeministi dhe ministra te jene te implikuar Ndersa akoma sot qeveria Rama qendron me kembengulje.

E pyetur nese eshte zgjidhje e duhur largimi nga vendi Syku u shpreh se eshte nje kauze te cilen nuk e mbeshtet pasi do te ishte zgjedhja me e lehte per tu bere. 400 mije shqiptare jane larguar nga Shqiperia 110 mije jane te rinj .

U bej apel mjekeve, profesore, ekperteve, te rinje qe te mos largohen nga vendi,guri i rende peshon ne vend te vete.

E kemi detyre morale ndaj brezave qe luftuan per nje Shqiperi te lire…