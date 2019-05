Me dt.17.05.2019, shtetësja B. B. 41 vjeçe, banuese në Fushë-Arrëz, ka njoftuar se është goditur në banesën e saj nga shtetasi M. N. 27 vjeç, banues në Fushë Arrëz, i dënuar më parë për vjedhje me dhunë.

Me marrjen e njoftimit, Policia ka bërë shoqërimin e shtetasit të dyshuar M. N, i cili njihet si përson me probleme të shëndetit mendor, i cili do dërgohet në Spitalin Psikiatrik nr.5 Tiranë.

Materialet iu referuan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Puke, për veprat penale “Dëmtime të tjera me dashje” dhe “Dhunimi i banesës” parashikuar nga neni 90 dhe 112 i Kodit Penal, në gjendje të lirë në ngarkim të shtetasit M. N.