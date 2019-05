Kryetari i bashkisë së Durrësit, Vangjush Dako është thirrur në Prokurorinë e Krimeve të Rënda.

Mësohet se Dako është pyetur të enjten nga prokurorët Vladimir Mara dhe Dritan Premçi në lidhje me atë që quhet “Dosja 339”,për 5 orë me rradhë me përgjimet për dyshime për shitblerjen e votës në zgjedhjet e qershorit të vitit 2017.