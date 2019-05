Në talk-shown më të ndjekur italian “L’aria che tira”, i transmetuar në kanalin “La7”, një hapësirë e gjerë diskutimi i është dedikuar Shqipërisë, ndryshimeve të mëdha që ajo ka pësuar këto vite, duke u transformuar dhe duke e kthyer si pikë e re mundësish për Italianët dhe të tjerë europianë.

Është folur për ndryshimin e rrugës së migrimit midis Italisë dhe Shqipërisë, me gjithnjë e më shumë italianë të cilët në vitet e fundit kanë vendosur të lëvizin në “vendin e shqiponjave” për punë. Gjithashtu u fol edhe për transformimin e dukshëm, investimet, taksat e ulëta dhe shumë mundësi që Shqipëria ofron për të qëndruar dhe investuar.

Në hapësirën e rezervuar tē emisionit për vendin e shqiponjave, vëmendja është përqëndruar në ndryshimin e kahut migrator midis Italisë dhe Shqipërisë, me gjithnjë e më shumë italianë që në vitet e fundit vendosin të kalojnë në Tiranë për punë, duke përfituar nga mundësitë e shumta të punësimit dhe ekonomisë në rritje të shpejtë.

Emigrimi në kah të kundërt [nga Italia në Shqipëri]

Mes të ftuarve të moderatores Myrta Merlino, njihemi me Geri Ballon, me origjinë nga Shqipëria dhe tani një kandidat për zgjedhjet e ardhshme evropiane me Partinë Demokratike. Sipas Ballos, arsyeja pse të rinjtë shkojnë në Shqipëri, si dhe në vende të tjera, është për shkak të gjetjes së mundësive më të mira. Migrimi po bëhet një problem i madh për Italinë-tha Ballo.

Në përgjigjeve të pyetjes së gazetares Merlin, se përse kjo zgjedhje e italianëve po bëhet kaq evidente, Geri Ballo nënvizon se Shqipëria po bëhet gjithnjë e më shumë një destinacion i preferuar sepse është një vend në rritje me një kulturë shumë të ngjashme me atë italiane. Gjithashtu stili i jetesës është shumë i shënuar në atë italian, kështu që nuk ka vështirësi të mëdha të integrohesh në shoqërinë shqiptare dhe në tregun e punës.

Gjatë fjalës së Ballo-s ka edhe hapësirë ​​për një koment mbi diasporën shqiptare në Itali. Ndërsa më parë njerëzit nuk dëshironin të identifikoheshin si shqiptarë, me kalimin e kohës një ndjenjë të përkatësisë shumë më të fortë të zhvilluar me vendin e origjinës.

Fjala më pas i kalon dy djemve të rinj italianë që jetojnë dhe punojnë në Shqipëri, të cilët japin dëshmi të drejtpërdrejta nga vendi.

E para që flet është Roberto Mazzuca, një sipërmarrës i ri në sektorin e pasurive të paluajtshme që ka jetuar në Shqipëri për gjashtë vjet. Pasi u zhvendos në Tiranë për të studiuar stomatologji në Universitetin e Zojës së Këshilltarit të Mirë, Roberto vendosi të qëndronte atje, sepse ishte i hipnotizuar dhe transportuar nga metamorfoza që ka pësuar Shqipëria gjatë viteve të fundit, gjë që ofron shumë stimuj për të jetuar dhe punuar në këtë vend fantastik.

Më pas fjala i kalon Ida Nastasi, redaktore dhe copywriter për një kompani të marketingu në kryeqytet. Pas diplomimit në Itali dhe duke hasur shumë vështirësi për të hyrë në botën e punës – veçanërisht në jug – ajo iu bashkua të fejuarit të saj që jetonte në Shqipëri dhe filloi të punonte menjëherë.

Komenti përfundimtar erdhi nga ekonomisti Jean Paul Fitoussi, i cili e sheh këtë kthesë si anën e bukur të Evropës, pra faktin se ka një lëvizje reciproke të njerëzve që nuk lidhen me logjikën e konkurrencës tatimore dhe sociale: njerëzit e zgjedhin vetë mënyrën e jetesës dhe e gjejnë atë në Itali ose Shqipëri në mënyrë të ndryshme, sipas dëshirës.