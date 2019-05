Nga Petrit Vasili-Morali Kurz dhe hiçmorali Edi Rama!!

Morali i Kancelarit austriak Kurz:

“Unë nuk erdha ne pushtet për karrigen time. As për të përmbushur një ego. Erdha për të dhënë ndihmesën për Austrinë por, unë nuk mund të qëndroj në pushtet në këtë situatë prandaj, sot jap dorëheqjen dhe të thërrasë zgjedhje te parakohshme,”- tha Kurz.

Sa per Edi Ramen,po jua kursej broçkullat amorale, qe ka thene e thote per te justifikuar zvarritjen e jargavitjen pas kembeve te karriges.

Eshte shume i lehte krahasimi i situates mes Kurz dhe Edi Rames.

Shkelqen morali i Kurz dhe nxin hiçmorali Edi Rama.

Ve te paren Austrine Kurzi dhe ve te fundit Shqiperine Edi Rama.

Kurz krenar per veten ndersa Edi Rama i shplare nga cdo krenari.

Kurz me identitet per tu admiruar ndersa Edi Rama nje kameleon per tu harruar.

Kurz nje zgjidhje per Austrine,ndersa Edi Rama nje e keqe e madhe per Shqiperine.

Shqiperise i duhet nje Kurz dhe jo nje hiç si Edi Rama.