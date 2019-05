Paralajmërohet platforme e re: Pas 30 qershorit hyni mik direkt tek kryebashkiaku

Prej më shumë se një viti qeveria vijon ti bëjë jehonë platformës “Shqipëria që duam.al” me anë të së cilës sjell nëpër ekrane dëshmi të qytetarëve që thonë se në kohë rekord kanë gjetur zgjidhje të halleve për të cilat janë sorollatur nëpër institucione.

Sot në një takim po në kuadër të bashkëqeverisjes, kryeministri paralajmëroi dhe një tjetër platformë, këtë herë të mos hysh mik tek kryemistri, apo ministri por tek kryebashkiaku.

Edi Rama: “Kam besim se në 30 qershor ne ndër të tjera do të krijojmë mundësinë edhe për të hyrë në një fazë të re të trajtimit të ankesave për bashkitë, qoftë edhe në aspektin sasior dhe cilësor. Nuk ka nevojë as për miq as për shokë as për kushërinj as për filtra të tjerë por cdo qytetar, njësoj si cdo deputet ka akses të drejtëpërdrejtë tek cdo ministër për problemin e vet. Çka do realizojmë është akses drejtëpërdrejtë tek cdo kryetar bashkie të jetë i të njëjtës cilësi. Zgjedhjet nuk bëhen për ata që zgjidhen por ata që zgjedhin, dhe ata që zgjedhin më 30 qershor do të zgjedhin për të pasur akses të drejtëpërdrejtë tek cdo kryetar bashkie që kanë dhënë ose nu kanë dhënë votën e tyre.”

Platforma Shqiperiaqeduam.al ka per slogan “Mjafton një klik dhe gjen një mik”