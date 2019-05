Tsipras: Ja kam shpjeguar Ramës, të respektojë minoritetin ose rruga për në BE do mbyllet

Kryeministri i Greqisë, Aleksis Tsipras në një intervistë për Financial Times ndër të tjera ka folur edhe për marrëdhëniet me Shqipërinë.

Tsipras thotë se i ka shpjeguar kryeministrit shqiptar Edi Rama, se Tirana duhet të mbrojë më mirë të drejtat e minoritetit grek, ose ndryshe rruga e vendit drejt anëtarësimit në BE do të mbyllet.

“Nëse Shqipëria përmbush detyrimet e saj për të drejtat e njeriut,- thotë Tsipras, –Greqia dhe unë personalisht do të mbështes një vendim të mundshëm në qershor për Shqipërinë për të filluar proceset e pranimit në BE, së bashku edhe Maqedoninë e Veriut. Por ne nuk do të rrezikojmë procesin e pranimit për Maqedoninë e Veriut, nëse ajo ka bërë përparim. Kjo do të ishte e padrejtë. “

Tsipras theksoi se Greqia nuk dëshiron të fitojë reputacion duke u dhënë leksione të tjerëve, duke vënë veton ose kushte tepër të ngurta për vendet që aspirojnë në BE.

“Popujt e Ballkanit kanë nevojë për nxitje për reforma“, ka theksuar kryeministri grek