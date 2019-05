Nuk jemi ne kushte normal, prandaj kerkojme largimin e Kryeministrit Edi Rama, dhe hapjen rruge per zgjedhje te parakoshme. Duhen kuptuar mire keto kushte specifike, pasi mos te ishim ne nje situate te tille, mund te konsiderohej budallek kjo qe po kerkojme, deklaroj Kryetari i Partise Levizja per Zhvillim Kombetar, Dashamir Shehi, ne “Forum” te Tv1 – Channel

Shehi theksoj se sa po te largohet Rama, brenda opozites duhet te hapur nje debat se si do te qeveriset vendi, si do te sillemi me institucionet, cilat ndryshime ligjore duhet e behen etj. Pra duhet risistemuar menyra e qeverisjes dhe drejtimit te shtetit, theksoj Shehi, por me pare duhe te vazhdojme te qendrojme te bashkuar perperballe Rames

Kryetari i Levizjes per Zhvillim Kombetar, Dashamir Shehi, theksoj se protestat nuk do te ndalen deri ne largimin e Rames, dhe ne te njejten kohe opozita e bashkuar do tu prezantojne Shqiptareve alternativen e saj per nxjerrjen e vendit nga kriza.